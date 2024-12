Geolier domina in Italia, Taylor Swift ancora regina degli stream nel mondo

È uno degli eventi più attesi di ogni dicembre per gli appassionati di musica: lo Spotify Wrapped, il riassunto dell’anno che la popolare piattaforma di streaming musicale propone a ogni utente. Il Wrapped 2024 è già disponibile da oggi, 4 dicembre, per molti utenti: basta premere sul pulsante ‘Wrapped’ sulla parte alta della home. Per chi non lo abbia ancora ricevuto, si consiglia di aggiornare la app o cliccare su questo link.

Le novità

Tra le novità introdotte da Spotify Wrapped per quest’anno, una nuova funzione chiamata ‘Your Music Evolution’ che permette agli utenti di vedere come sono cambiati i loro gusti musicali nel corso dell’anno. Inoltre, si può vedere anche la ‘Longest Listening Streak’, gli artisti a cui si è rimasti fedeli per periodi più prolungati.

Gli artisti più ascoltati in Italia

In occasione del Wrapped, Spotify ha diffuso i dati su artisti, canzoni e podcast più ascoltati in Italia e nel mondo nel 2024. Per quanto riguarda il nostro Paese, l’artista più ascoltato è stato Geolier, che ottiene una tripletta con l’album più ascoltato (‘Dio Lo Sa’) e il brano più ascoltato (‘I P’me, Tu P’Te’). L’artista donna con più ascolti in Italia è stata Anna, l’italiana più ascoltata al mondo Laura Pausini. I Maneskin sono invece stati in assoluto gli interpreti tricolori con più stream al mondo. Infine, il podcast numero 1 in Italia è stato ‘Elisa True Crime‘.

Taylor Swift regina del 2024

L’artista più ascoltata al mondo, invece, è stata Taylor Swift con più di 26,6 miliardi di stream. La canzone più ascoltata è invece stata ‘Espresso’ di Sabrina Carpenter.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata