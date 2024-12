Il nuovo album della band bergamasca fuori venerdì 6 dicembre

I Pinguini Tattici Nucleari tornano con ‘Hello World’, il nuovo album in uscita venerdì 6 dicembre, presentato a Milano. Un lavoro che conferma la freschezza di un linguaggio pop rock che è il marchio di fabbrica del gruppo, che però è attento a non ripetere semplicemente una formula vincente. “E’ una svolta, un’evoluzione e uno sguardo rivolto al futuro. Cerca di delineare i tratti di un incerto futuro, basandosi su un traballante presente”, dice il cantante della band bergamasca Riccardo Zanotti.

I brani di ‘Hello World’, saranno i protagonisti del Tour Stadi 2025, organizzato e prodotto da Magellano Concerti, che li vedrà impegnati dal prossimo 7 giugno per 9 appuntamenti live, a partire dallo show di Reggio Emilia alla RCF Arena (Campovolo) e con due date a San Siro il 10 e l’11 giugno. “Sarà innovativo, cercheremo sempre di più il rapporto con il nostro pubblico. Ci sono tanti brani corali ma anche tanti spunti spettacolari ma non vi sveliamo troppo per ora”, spiega il tastierista e polistrumentista Elio Biffi.

