Dal trionfo del Volo nel 2015 al successo di Angelina Mango dello scorso anno, passando per i trionfi di Mahmood e dei Maneskin

Nei tre anni di gestione Carlo Conti sono stati questi i vincitori del Festival di Sanremo: nel 2015 Il Volo con ‘Grande amore’, secondo posto per Nek con ‘Fatti avanti amore’ e terzo per Malika Ayane con ‘Adesso e qui’. Nel 2016 vinsero gli Stadio con ‘Un giorno mi dirai’, davanti a Francesca Michielin (‘Nessun grado di separazione’) e Giovanni Caccamo-Deborah Iurato (‘Via da qui’). Nel 2017 (edizione condotta con Maria De Filippi) successo per Francesco Gabbani con ‘Occidentali’s Karma‘, davanti a Fiorella Mannoia con ‘Che sia benedetta’, terzo posto per Ermal Meta con ‘Vietato morire’.

I due Festival di Claudio Baglioni

Tra Conti e Amadeus ci sono stati i due Festival di Claudio Baglioni, che hanno premiato nel 2018 Ermal Meta e Fabrizio Moro con ‘Non mi avete fatto niente’ (secondo posto per ‘Una vita in vacanza’ dello Stato sociale e terzo per Annalisa con ‘Il mondo prima di te’) e nel 2019 Mahmood con ‘Soldi’, che soffiò la vittoria a Ultimo con ‘I tuoi particolari’. Terzo posto per il Volo con ‘Musica che resta’.

Il regno di Amadeus

Nei cinque anni delle edizioni con Amadeus direttore artistico i vincitori del Festival di Sanremo sono stati: 2020 Diodato con ‘Fai rumore’, davanti a Francesco Gabbani con ‘Viceversa’ e i Pinguini Tattici Nucleari con ‘Ringo Starr’. Nel 2021 successo per i Maneskin con ‘Zitti e buoni’, secondo posto per Francesca Michielin e Fedez con ‘Chiamami per nome’, terzo posto per Ermal Meta con ‘Un milione di cose da dirti’. Nel 2022 Mahmood e Blanco vincono con ‘Brividi’. Piazzamenti d’onore per Elisa con ‘O forse sei tu’ e Gianni Morandi (‘Apri tutte le porte’). Nel 2023 vince Marco Mengoni con ‘Due vite’, davanti a Lazza (‘Cenere’) e Mr. Rain con ‘Supereroi’. Quarto posto per Ultimo con ‘Alba’ e quinto per Tananai con ‘Tango’. Nel 2024 successo per Angelina Mango con ‘La noia’, che ha preceduto Geolier con il brano ‘I p’me, tu p’ te’ e Annalisa con ‘Sinceramente’. Quarto posto per Ghali con ‘Casa mia’ e quinto per Irama con ‘Tu no’.

