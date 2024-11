La serata sarà a ingresso libero e gratuito

A Modena, la notte di Capodanno, in largo Sant’Agostino, è previsto lo spettacolo, con dj set, di Skin, l’iconica cantante degli Skunk Anansie. La serata, che inizierà alle 22.30, sarà a ingresso libero e gratuito. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’amministrazione comunale della città emiliana. “L’ultima notte dell’anno è una notte speciale e noi desideriamo offrire a tutti gratuitamente la possibilità di stare insieme con un’artista internazionale, molto conosciuta e amata che Modena è orgogliosa di ospitare – ha detto il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti -. Skin e la sua band hanno incarnato il rock inglese degli anni ’90 ma lei ha saputo anche reinventarsi con l’energia che vedremo in azione la sera del 31 dicembre. Con questa festa proseguiamo anche in uno degli obiettivi di governo della città, ovvero la valorizzazione di largo Sant’Agostino, parte di Modena su cui intendiamo operare una riqualificazione profonda fino alla sua pedonalizzazione che è un traguardo di mandato”. Per l’assessore alla Cultura, Andrea Bortolamasi, “sarà una grande festa, con musica e luci che accompagneranno la città nella notte più lunga dell’anno”. Il presidente di Fondazione di Modena Matteo Tiezzi ha invece sottolineato: “Con appuntamenti come questo, la nostra città si conferma una realtà capace di dialogare in modo interessante con le tendenze artistiche globali. La fusione tra musica, tecnologia e creatività, proposta da una vera icona del genere musicale, trova spazio non a caso nella piazza che più di tutte si propone come luogo di convergenza di esperienze e sperimentazioni in questo campo: piazza Sant’Agostino, a ridosso del grande cantiere di Ago-Modena Fabbriche Culturali”. Alla festa della notte di Capodanno si unisce anche l’appuntamento con il Concerto di Capodanno del Teatro Comunale Pavarotti-Freni che, dopo il successo degli anni scorsi, tornerà nel pomeriggio dell’1 gennaio.

