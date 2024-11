La copertina della biografia Oasis

Il mito dei fratelli Gallagher dagli esordi a Knebworth, ecco come sono nate le leggende del Britpop

Gli Oasis stanno tornando. Un rumore assordante che ha mandato in tilt ogni piattaforma coinvolta nella vendita dei biglietti per i loro attesissimi live del 2025 creando un incontro generazionale. Tra liti, amori fraterni, congetture, polemiche e record resta solo una domanda: chi sono davvero i fratelli Gallagher?

Definitive Oasis , pubblicato da EPC Editore e da oggi in libreria, è un volume approfondito che ripercorre i momenti più significativi della carriera del quintetto di Manchester, dagli esordi fino ai due indimenticabili concerti di Knebworth, offrendo ai lettori un’esperienza unica e coinvolgente.

Nato con l’intento di non tralasciare nessun dettaglio della storia degli Oasis , Definitive Oasis si distingue per la sua completezza e precisione, nonostante la sfida rappresentata dalla vasta mole di fonti e dichiarazioni spesso contrastanti dei protagonisti.

Il volume è arricchito da un ricco archivio fotografico, con immagini rare della band, scansioni di riviste d’epoca, merchandising e memorabilia forniti dai fan stessi. Inoltre, l’opera integra l’esperienza cartacea con contenuti digitali: grazie ai QR code, i lettori potranno accedere a video ufficiali, performance live e apparizioni televisive su YouTube, rendendo la lettura un’esperienza davvero immersiva nella storia degli Oasis e della cultura musicale degli anni ’90.

Definitive Oasis non è solo una biografia, ma un viaggio multimediale nella vita e nell’opera di una delle band più iconiche di sempre, un’opera pensata per i fan di lunga data e per chiunque voglia scoprire l’impatto che la musica degli Oasis ha avuto sul mondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata