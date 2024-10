Il tenore ha da poco celebrato gli oltre 16 miliardi di stream con un’esilarante intervista

“Andrea, hai fatto litigare la famiglia Kardashian per la tua voce!”, “Sono rimasto un po’ deluso perché mi hanno voluto solo come cantante, non come fidanzato!”

Il tenore italiano ha da poco celebrato gli oltre 16 miliardi di stream con un’esilarante intervista al “Jimmy Fallon Night Show”.

“Welcome back, welcome back, welcome back!”, così Jimmy Fallon introduce Andrea Bocelli, amico ed ospite nella sua trasmissione cult The Tonight Show, tappa del lungo tour promozionale americano del tenore, impegnato a presentare il suo ultimo album “Duets”.

“Ci piace sempre quando vieni qui e fai semplicemente impazzire tutti, ti amiamo! Tutti amano la tua voce! Tutti!” esordisce Fallon, “Tutti nel mondo! Ma sai chi la ama in particolare modo? Le Kardashian! Kim e Kourtney, hanno avuto anche un battibecco per la tua voce. Wow! Una famiglia fatta a pezzi! Qual è stata la tua reazione quando ne hai sentito parlare?”, “Sono rimasto un po’ deluso perché mi hanno voluto solo come cantante, non come fidanzato!”. Grande intesa e sarcasmo hanno caratterizzato questo appuntamento e Bocelli (ormai alla sua settima apparizione al programma), sta al gioco, mostrando il suo lato ironico tra aneddoti e retroscena sulle sue numerosissime collaborazioni internazionali.

Ma quella da Jimmy Fallon è solo una delle numerose partecipazioni americane di Bocelli, dove amatissimo, è da anni ormai richiesto tra palchi (è in partenza il suo tour mondiale con altre 12 show tra cui due date sold out al Madison Square Garden) e partecipazioni tv (è stato anche al leggendario Today Show, Nightlife, Entertainment on line, Jennifer Hudson, e altri).

Intanto l’affetto e la stima arriva in modo unanime anche dallo star system mondiale, da Leonardo Dicaprio, ospite allo showcase di presentazione americano del suo film-concerto “Andrea Bocelli 30: the Celebration” ed entusiasta alla performance di Andrea e Matteo Bocelli, a Sam Smith che ha invitato il tenore al suo concerto, a Olivia Rodrigo incontrata nel backstage di Fallon, a Kelly Clarkson, fino a Johnny Depp che, ospite della scorsa edizione del Teatro del Silenzio, dove ha duettato con lui, ha detto da Fabio Fazio “É proprio un mistico, Andrea Bocelli è come un mistico, una persona piena”.

