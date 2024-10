Il cantante ospite di Fabio Fazio parla dello stato di salute della mamma e ringrazia i medici che l'hanno curata

Ghali, ospite di Che Tempo Che Fa su canale Nove, torna a parlare delle condizioni di salute della madre e ringrazia i medici che l’hanno curata allo Ieo, l’Istituto europeo di oncologia. Il cantante, rispondendo alle domande di Fabio Fazio, conferma che “il peggio è passato“, come fatto già sui suoi profili social. L’artista ha parlato anche del suo nuovo brano “Niente panico”, uscito l’11 ottobre: “E’ un percorso nato due anni fa e finito in questo ultimo mese e devo dire che mi ha aiutato molto in questo periodo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata