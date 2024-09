La donna è scomparsa dopo una lunga malattia

Lutto per Marco Mengoni che ha perso sua madre Nadia Ferrari, morta a 61 anni dopo una lunga malattia. A diffondere la notizia è stata la pagina di fan di Facebook ‘Ronciglione per Marco’. “Una notizia che ci lascia sgomenti…increduli…ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo Marco…il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza. Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni ed alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia…mancherai tantissimo”, si legge. L’artista 35enne era molto legato alla madre: le aveva dedicato il brano ‘Luce’ (nel disco ‘Materia’) e la vittoria a Sanremo nel 2023 con la canzone “Due Vite”.

In passato non erano mancati gli auguri social: “Perché ti voglio bene veramente…buona festa della mamma”, scriveva il cantante in un post.

