La cerimonia è andata in scena al teatro Manzoni

È andata in scena al Teatro Manzoni di Milano la prima cerimonia di premiazione in Europa di Billboard Woman In Music. Riconoscimenti per le donne che lavorano nell’industria discografica e per artiste e cantanti affermate: tra queste Federica Abbate, Anna Pepe, Anfisia Letyago, Donatella Rettore, Big Mama, Tess Bu Cuaòn, Ariete e tante altre.

