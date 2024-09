Foto da Instagram

E' rimasto in vetta per 10 settimane consecutive

A Radio Zeta Future Hits Live 2024 il premio come miglior albo più venduto in Italia e ascoltato dell’artista esordiente nell’ultimo anno, secondo la classifica Fimi, è quello di Anna dal titolo ‘Vera Baddie’, in vetta per 10 settimane consecutive. Il premio è stato consegnato durante la serata in diretta dall’Arena di Verona.

