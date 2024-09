È possibile richiedere il rimborso del biglietto entro il 30 settembre

Annullato il concerto di Achille Lauro a Trento, previsto per sabato 7 settembre all’interno di ‘Ragazzi in festa’. Lo comunica Trentino music arena sottolineando che “per motivi tecnico-organizzativi indipendenti dalla volontà dell’artista, il concerto è annullato. È possibile richiedere il rimborso del biglietto, entro il 30 settembre, attraverso Ticketone, Vivaticket, Ticketsms e i circuiti e punti vendita utilizzati in fase di acquisto”.

