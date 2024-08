Lunghe attese sul sito di Ticketmaster ma in molti restano a bocca asciutta

Come era prevedibile la corsa al biglietto per il tour della reunion degli Oasis dell’estate 2025 in Gran Bretagna e Irlanda ha provocato un intasamento del sito del rivenditore ufficiale, Ticketmaster. Centinaia di migliaia di fan da tutto il mondo si sono messi on line dalle 10 di sabato mattina (le 9 per gli show di Dublino) per acquistare i ticket, rimanendo per ore in coda on line e in molti sono rimasti a bocca asciutta. “You are in a queue”, la scritta che è apparsa davanti agli occhi dei tifosi dei fratelli Gallagher, che in molti casi dopo la lunga attesa, con davanti anche 500mila altri utenti, come è successo a noi, una volta entrati nella pagina, non hanno trovato disponibilità per quasi nessun tipo di tagliandi, ad eccezione dei pacchetti premium, che hanno prezzi tra i 500 e i 600 euro. E sui social si è scatenata la lamentela dei fan italiani, delusi e irritati. Non c’è stato ancora da parte dei profili ufficiali della band di Manchester l’annuncio del sold-out dei concerti ma è prevedibile che arriverà in tempi brevi. Ma intanto sui siti di secondary ticketing come Viagogo i biglietti sono già comparsi a prezzi gonfiati, arrivando fino a 7 mila sterline, nonostante la raccomandazione della band che ha chiesto di rivendere i tagliandi solo a prezzo di costo sui canali ufficiali.

Gli Oasis, dopo lo scioglimento avvenuto 15 anni fa per le incompatibilità tra i fratelli Liam e Noel Gallagher, hanno annunciato martedì a sorpresa un tour estivo per l’estate 2025, che vedrà di nuovo sul palco i fratelli coltelli del gruppo di Manchester. La band si esibirà a Cardiff, al Principality Stadium , 4/5 luglio 2025; a Manchester, a Heaton Park – 11/12/16/19/20 luglio 2025;

a Londra, al Wembley Stadium – 25/26/30 luglio e 2/3 agosto 2025; a Edimburgo, al Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8/9/12 agosto 2025 e a Dublino, al Croke Park – 16/17 agosto 2025.

Dopo l’annuncio iniziale di 14 date, vista l’enorme richiesta, la band mancuniana, ha subito aggiunto tre concerti a Manchester, Londra ed Edimburgo, che ha portato il totale degli show a 17, ma secondo i rumours, altri appuntamenti live verranno messi in calendario, dopo la vendita di sabato, destinata al sold-out. Gli eventuali nuovi concerti dovrebbero comunque essere programmati sempre nel Regno Unito e in Irlanda e non in Europa continentale.

