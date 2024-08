Immagine da Twitter

Continua il viaggio nello Stivale della popstar, che ha festeggiato il 66esimo compleanno a Pompei

Continua il viaggio in Italia di Madonna. Dopo aver festeggiato il suo 66° compleanno con una visita privata agli scavi di Pompei, la popstar americana lunedì sera si è recata a Terracina, sul litorale del Lazio. Accompagnata dal suo fidanzato Akeem Morris, Madonna ha cenato in un rinomato ristorante locale per poi fare una passeggiata notturna tra i vicoli del centro storico, passando per piazza Municipio e ammirando il teatro romano da poco restaurato. Nonostante una mantella nera, il foulard sul capo e gli occhiali scuri, la sua presenza non è ovviamente passata inosservata. Subito è scattato il tam tam sulla presenza di Madonna a Terracina e in breve tempo la cantante è stata circondata da fan e curiosi che hanno colto l’occasione per scattare video e foto con lei per poi inondare i social. Con lei anche il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti. Secondo alcuni rumors, il viaggio in Italia di Madonna potrebbe toccare anche le isole Pontine nei prossimi giorni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata