Quarantasette anni fa la morte del cantante a Memphis

I fan di Elvis Presley hanno tenuto una veglia a lume di candela a Graceland, la casa del cantate a Memphis. La folla ha camminato davanti alla tomba di Presley per celebrare il 47° anniversario della sua morte. Il 16 agosto 1977 Elvis moriva nella sua casa a soli 42 anni. L’artista venne rinvenuto disteso in bagno senza vita dalla compagna Ginger Alden. Dopo aver effettuato l’autopsia del cadavere, venne riscontrato un alto tasso di intossicazione da farmaci.

Elvis è ritenuto dai critici una delle più grandi voci del XX secolo: fu fonte di ispirazione per molti musicisti e interpreti tanto da ottenere l’appellativo di re del rock and roll. In ventiquattro anni di carriera ha pubblicato 61 album e si stima che abbia venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il mondo.

