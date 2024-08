La cantante aveva interrotto i suoi concerti un anno fa per stargli accanto

È morto Fausto Pinna, storico compagno di vita di Iva Zanicchi. Produttore musicale, legato alla cantante dal 1987, aveva 74 anni. Ha lottato per diverso tempo contro un tumore ai polmoni. La cantante aveva deciso un anno fa di interrompere i concerti e i suoi impegni proprio per stargli accanto accanto. Aveva raccontato il suo dramma in una ospitata nel programma ‘Verissimo’ su Canale5.

