Genova ha festeggiato “Tu non tradirti mai”, la data speciale completamente sold out dell’Auguri – Tour Estate 2024 prodotto da Magellano Concerti che gli Ex-Otago hanno dedicato alla loro città natale, nella suggestiva cornice dell’Arena del Mare. Un viaggio musicale che ha ripercorso tutti i successi del gruppo, accompagnato da ospiti e amici che hanno voluto sul palco con loro per questo appuntamento unico. Dalle coinvolgenti note di “Non credo più a niente” con Olly all’intramontabile “La nostra pelle” con Willie Peyote, gli Ex-Otago hanno regalato alla loro Genova un concerto indimenticabile tra classici senza tempo e brani del nuovo album “Auguri”.

