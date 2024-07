In tantissimi accampati da giorni davanti allo stadio di San Siro in attesa del concerto

La pioggia, il sole, la grandine non hanno fermato i fan di Taylor Swift accampati da qualche giorno davanti allo stadio di San Siro in attesa di conquistare un posto in prima fila sul prato di fronte al palco, dopo l’apertura dei cancelli. Giovani da tutta Italia per le uniche date italiane 13 e 14 luglio dell’artista statunitense, qualcuno accompagnato dai genitori che, inevitabilmente sono diventati fan. E c’è perfino chi, per assistere ad entrambe le date, con l’outfit giusto, ha sborsato mille euro.

