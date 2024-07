Screenshot da Instagram

Il rapper in una storia su Instagram: "Nessun abuso di alcol e droghe". E conclude: "Spero che mi dimettano oggi"

Dopo aver comunicato di essere stato ricoverato in ospedale al Policlinico di Milano per un’emorragia interna, Fedez parla del suo stato di salute in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram dall’ospedale, smentendo anche alcune voci che erano circolate a riguardo. “Faccio questo video per chiarire un attimo il mio stato di salute, visto che sto leggendo articoli online, alcuni totalmente basati non so su cosa: alcuni addirittura parlano di mio abuso di alcol o di droghe, che non è assolutamente così. Sono stato ricoverato per l’ennesima emorragia interna dovuta al fatto che, laddove mi hanno operato per rimuovere il tumore e mi hanno ricucito gli organi, nel punto dove è stato ricucito sono più ‘fragile’ nell’avere ulcere, emorragie, sanguinamenti. Fortunatamente rispetto alle emorragie che ho avuto l’altra volta è stato un sanguinamento minore“, ha spiegato.

Fedez ringrazia i fan

“Grazie mille a tutti per i messaggi che sono veramente di conforto in un periodo non facile sotto tanti punti di vista. Spero che oggi mi dimettano“, ha aggiunto. Ha poi specificato, con un’altra storia, che i medici dovranno ancora valutare se Fedez potrà essere in grado di esibirsi nei dj set previsti per lui questa estate: “Spero di sì, perché non vedevo l’ora di suonare”, ha detto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata