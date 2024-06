Foto da Instagram

Il primo dopo l'annuncio della reunion e del ritorno live previsto per il 16 novembre ad Assago

Esce oggi ‘Musica Animale’, il nuovo singolo di Benji & Fede, il primo dopo l’annuncio della reunion e del loro ritorno live previsto per il 16 novembre all’ Unipol Forum di Assago (Milano). Il video, per la regia di YouNUts! e la produzione di Maestro & Think Cattleya, riprende l’immaginario di alcuni dei video più iconici che hanno fatto la storia della musica internazionale degli ultimi 30 anni. “Lo capisci il senso del pop?” è la domanda che ha spinto Benji & Fede ad immergersi nell’atmosfera di “Californication” dei Red Hot Chili Peppers, nei triangoli di The White Stripes di “Seven Nation army” e nei cubi di Drake in “Hotline Bling”, per poi vedersi moltiplicati in “Humble” e con i caschi dei Daft Punk, tra le scimmie di Bruno Mars in “ Lazy song” e tra alcune ragazze come Robin Thicke in “Blurred lines”, per finire a correre nudi come i Blink -182 in “What’s my age again?”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benji & Fede (@benjiefede)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata