Nel videogame ci sarà un'isola creativa interamente dedicata al suo nuovo album 'Ferite'

Capo Plaza, uno degli artisti più importanti della scena rap e internazionale, si affida a Mkers, società di Esports & Gaming leader in Italia, per creare un’esperienza senza precedenti nel panorama musicale e videoludico italiano: un’isola creativa sul videogioco Fortnite interamente dedicata al suo nuovo album ‘Ferite’. Sulla scia dei concerti virtuali realizzati su Fortnite da artisti internazionali come Eminem, Ariana Grande e Travis Scott, Capo Plaza diventa il primo artista italiano nella storia del videogioco a realizzare non solo un concerto, ma anche un’isola completamente personalizzata.

L’isola creativa di Capo Plaza

L’isola creativa di Capo Plaza non sarà solo una mappa, ma un viaggio interattivo attraverso il suo nuovo album in uscita il 3 maggio. I giocatori avranno l’opportunità di esplorare le tracce in anteprima, immergendosi in gameplay coinvolgenti e sfide emozionanti. L’esperienza culminerà in un epico concerto finale sull’isola, dove i fan potranno vivere la magia della musica di Capo Plaza in un ambiente virtuale senza precedenti. Un evento imperdibile per tutti gli appassionati di gaming e di musica che potranno godersi l’avventura per un tempo limitato. “Abbiamo condiviso con l’artista la visione del Gaming come un linguaggio di comunicazione per le nuove generazioni” afferma Thomas De Gasperi, Presidente di Mkers Spa, aggiungendo: “L’esperienza innovativa e rivoluzionaria trasporta i giocatori in un emozionante viaggio interattivo, consentendo loro di immergersi nell’universo musicale di Capo Plaza”. Una serie di iniziative uniche e innovative verranno realizzate per festeggiare il lancio dell’isola creativa, iniziando con un corner esclusivo come anteprima presso lo stand Mkers al Romics dal 4 al 7 Aprile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata