Tratto dalla colonna sonora del suo primo film da regista 'Gloria!' al cinema dall'11 aprile

Aria! è il nuovo singolo di Margherita Vicario fuori ora su tutte le piattaforme digitali e in radio (Island Records – Universal Music Italy, Metatron, Dade), accompagnato dal videoclip su YouTube, tratto dalla colonna sonora del suo primo film da regista Gloria!, presentato poche settimane fa alla 74esima edizione della Berlinale, al cinema dall’11 aprile.

Scritta e prodotta dalla cantautrice e Dade, così come il resto dell’official soundtrack del film, Aria! racchiude tutta l’energia rivoluzionaria e ribelle di Gloria!, un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, una magia pop sovversiva che esplode in musica. Il videoclip, con la regia di Francesco Coppola, ci fa entrare ancora di più nell’universo di Aria! alternando parti cantate e ballate da Margherita a scene inedite tratte proprio dalla pellicola di Gloria!.

Gloria! arriverà nelle sale italiane a partire dall’ 11 Aprile con 01 Distribution. Il film, scritto dalla stessa Vicario con Anita Rivaroli e prodotto da Tempesta e Rai Cinema in coproduzione con tellfilm, è accompagnato da un’architettura musicale capace di dialogare con l’ambientazione settecentesca attraverso un linguaggio acuto, leggero ma profondo, nel giocoso rispetto dei canoni musicali dell’epoca. Il sodalizio artistico tra Margherita Vicario e il producer torinese Dade conferma così una forte cifra stilistica anche nel formato cinematografico, accentuando la capacità di trattare temi cruciali in musica utilizzando codici mai scontati. Nel cast Galatea Bellugi, Carlotta Gamba, Veronica Lucchesi, Maria Vittoria Dallasta e Sara Mafodda, Paolo Rossi, Elio, Natalino Balasso, Anita Kravos, Vincenzo Crea e Jasmin Mattei.

Partirà il 7 maggio da Matera (SOLD-OUT) il GLORIA! Tour 2024: la nuova avventura live – prodotta da Vivo Concerti – con cui la cantautrice, attrice e regista attraverserà alcune delle venue più importanti d’Italia. Tappa dopo tappa guiderà il suo pubblico in un travolgente viaggio in musica tra grandi hit del passato, nuovi brani e diversi assaggi della colonna sonora del film. A Padova, Roma e Brescia un’energica live band accompagnerà la cantautrice. In occasione degli show di Matera, Molfetta e Taranto Margherita sarà ospite della prestigiosa Orchestra della Magna Grecia, mentre a Ravenna, Susa e Cividale Del Friuli della rinomata Orchestra La Corelli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata