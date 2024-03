È iniziato il World Tour 2024 del rocker con la sua fidata E Street Band

È partito da Phoenix in Arizona il World Tour 2024 di Bruce Springsteen, tornato sul palco dopo una pausa di 6 mesi dovuta anche a un’ulcera che lo aveva costretto a cancellare alcune date nell’autunno 2023. Il Boss a 74 anni suonati è apparso in forma, trascinando con la consueta energia, insieme ai compagni di avventura della fidata E Street Band, il pubblico accorso al Footprint Center. Rispetto agli show visti in Italia l’estate scorsa si registrano anche alcuni cambi in scaletta, a cominciare dall’apertura del concerto, affidata a ‘Lonesome Day‘. Immancabili l’inno di ‘Badlands’ e ‘Glory Days‘ con i duetti con il chitarrista Little Steven.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata