Il 5,6 e 7 luglio al Parco Dora di Torino. Tra gli ospiti Tiesto e Carl Cox

Svelata la line-up completa dell’undicesima edizione del Kappa FuturFestival, uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo che si prepara ad accogliere decine di migliaia di persone il 5, 6 e 7 luglio 2024 al Parco Dora di Torino. 3 giorni, 5 palchi per quello che si preannuncia essere, ancora una volta, l’evento più internazionale dell’estate italiana.

Gli artisti del 5 luglio

Ai blocchi di partenza, il 5 luglio: Adiel b2b Héctor Oaks, Anyma, Azyr b2b LESSSS, Black Coffee b2b Mochakk, Blake Reyes, Blond:ish, DJ Nobu b2b Aurora Halal, Drums and Chants, DVS1, Fireground live, Four Tet b2b Floating Points, Freddy K, Gandalf, Jeff Mills, Ki/Ki, Kobosil b2b Clara Cuvé, Legowelt live, LP Giobbi, Marco Shuttle b2b Jane Fitz, Mochakk, Nicola Gavino, Nicolas Lutz, Nina Kraviz, Paco Osuna, Patrick Mason, Paul Acquaviva, Polygonia, Skrillex b2b Blawan, Solomun, The Martinez Brothers, Tiësto.

Gli artisti del 6 luglio

Il 6 luglio: Andrea Oliva b2b Nic Fanciulli, Aurora Halal, Barbara Lago, Benedikt Frey, Bonobo DJ set b2b DJ Tennis, Carista, Cassie Raptor, Cloonee, Dexphase, Four Tet, Front De Cadeaux, Honey Dijon, Inner City Live, Jamie Jones, Maceo Plex, Nico Moreno, Pan-Pot, Quest b2b Christian Ab, Riverside, Seth Troxler, Seth Troxler b2b Skream, Shlømo, Simone De Kunovich, Sizing, Skryption, Special Request b2b Anz, Tale Of Us, The Hacker b2b Alessandro Adriani, The Taste, Trym, Whomadewho Hybrid DJ set, Youniverse.

Gli artisti del 7 luglio

Il 7 luglio: Adam Beyer, And, Anna Tur, The Blessed Madonna, Carl Cox b2b Anna, Carl Cox Hybrid Set, Carl Craig b2b Moodymann, Dax J b2b SPFDJ, DJ Holographic, Enrico Sangiuliano, Fisher, Fleur Shore b2b Beltran, Funk Tribu b2b Øtta, Hugel, Joe Claussell b2b Ron Trent, Kevin De Vries, Kléo, Kölsch, Lost Frequencies, Marbøx, Miss Monique, Nicole Lovera, Oguz, Olympe, Purple Disco Machine, Reinier Zonneveld live, Rude, Sara Landry, The Blaze DJ, Tini Gessler, Vintage Culture.

I cinque palchi del festival

A ospitare gli artisti, i palchi FUTUR, SOLAR, VOYAGER, KOSMO e NOVA, cinque differenti dimensioni per immergersi in cinque diverse galassie.

Il palco FUTUR è il cuore del Kappa FuturFestival, dove ogni momento diventa leggendario. Tra le iconiche colonne industriali di Parco Dora, gli artisti elettronici più famosi al mondo illuminano il ventre del tessuto urbano del festival, proprio dove la passione vibra dando vita alla città. Pura magia.

Il palco SOLAR è il cuore pulsante della magia della techno, il luogo in cui una volta all’anno gli artisti techno più potenti al mondo portano a Torino ritmi incessanti, synth distorti e i suoni più duri. Un’enorme quantità di energia attivata dalla luce del sole e dalla folla stessa, una piazza sociale che promuove l’empowerment dell’individuo e della community attraverso un rituale collettivo. We dance as one.

Il VOYAGER supporta la musica elettronica con un considerevole numero di produttori di fama internazionale in dialogo con la storia di Torino tra materia, design e vegetazione. Lo spettacolo immersivo degli schermi, ideato da visual artist di fama mondiale, non è solo decorativo ma permette di creare molteplici esperienze tutte diverse tra loro. Si danza in una nuova dimensione.

Il KOSMO celebra e fonde il mondo dell’arte, della musica e della tecnologia. Un punto d’incontro essenziale per un pubblico alternativo, artisti all’avanguardia e i più influenti professionisti di musica e arte contemporanea. La copertura esterna è progettata da un acclamato curatore internazionale. Una capsula del tempo, il messaggio del Kappa FuturFestival ad altre galassie.

NOVA è una foresta intergalattica di libertà. Questo palco è un viaggio attraverso realtà aumentate con gli eroi della club culture che si uniscono in esibizioni back to back esclusive. Una piattaforma unica per creare l’inimmaginabile, gli artisti stessi sentono di poter fare qualcosa di diverso, di avere un’opportunità unica che non hanno altrove. È qui che si sperimenta e si abbraccia la libertà.

