Il cantante britannico alla fine dell'anno scorso aveva rivelato che era in cura per "un brutto cancro"

È morto all’età di 73 anni il cantante dei Cockney Rebel, Steve Harley, gruppo britannico che ebbe un grande successo con il brano ‘Make Me Smile (Come Up and See Me)’.

La famiglia ha fatto sapere che il cantautore è “morto pacificamente a casa, con la famiglia al suo fianco”. Harley aveva rivelato alla fine dell’anno scorso che era in cura per “un brutto cancro”. Pubblicato nel 1975, ‘Make Me Smile’ è arrivato in cima alla classifica dei singoli del Regno Unito, ha continuato ad essere seguito decine di volte ed è stato utilizzato in innumerevoli colonne sonore. L’artista inglese ha anche cantato la canzone del titolo del musical di Andrew Lloyd Webber ‘Il fantasma dell’opera’ insieme a Sarah Brightman nel 1986. Lascia la moglie Dorothy, i figli Kerr e Greta e quattro nipoti.

