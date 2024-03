Immagine dal sito di Eric Carmen

È morto Eric Carmen, il cantante di ‘All by Myself’ e ‘Hungry Eyes’. La notizia è stata data dalla moglie Amy Carmen sul sito dell’artista: “È con immensa tristezza che condividiamo la notizia straziante della scomparsa di Eric Carmen – si legge nel messaggio – Il nostro dolce, amorevole e talentuoso Eric si è spento nel sonno, durante il fine settimana. Gli ha portato grande gioia sapere che per decenni la sua musica ha toccato tanti decenni, la sua musica ha toccato così tanti e sarà la sua eredità duratura”.

La moglie aggiunge: “Vi preghiamo di rispettare la privacy della famiglia mentre piangere la nostra enorme perdita. ‘L’amore è tutto ciò che conta… fedele e per sempre'” scrive. Eric Carmen, dopo una carriera con i Raspberries, ha condotto anche una carriera da solista. Ha sempre raccontato di essere stato ‘folgorato’ dalla musica dopo aver visto il film dei Beatles, ‘A Hard Day’s Night’. Tra i loro singoli di successo ‘Go All The Way’ e ‘I Wanna Be With You’. Nel 1975 ha registrato il suo primo album da solista per la neonata Arista Records, e ‘All By Myself’ è diventato il primo singolo e si è piazzato nella top five internazionale.

Cantò e produsse anche, nel 1987, la canzone intitolata ‘Hungry Eyes’ per il film ‘Dirty Dancing’. Qualche anno dopo Celine Dion e il produttore superstar David Foster decisero di rifare ‘All By Myself’ e quell’album vendette altri 28.000.000 di dischi.

I Raspberries hanno fatto una ‘reunion’ nel 2004 per la House Of Blues di Cleveland, in Ohio: non suonavano insieme da oltre trent’anni. Da allora hanno suonato altre volte insieme.

