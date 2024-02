Co-conduttrice insieme ad Amadeus la cantante Giorgia, tra gli ospiti Giovanni Allevi e John Travolta

Al teatro Ariston di Sanremo, la seconda serata del 74esimo Festival della Canzone Italiana. Sul palco 15 dei 30 big in gara. Co-conduttrice insieme al direttore artistico Amadeus è la cantante Giorgia. Tra gli ospiti il cast di Mare Fuori, il compositore Giovanni Allevi e l’attore statunitense John Travolta. Tutti gli aggiornamenti dalla serata in DIRETTA.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

21:39 Diodato a Dargen: “Condivido pienamente le tue parole”

“Sono contento di presentarti, ancor di più dopo le tue belle parole di ieri sera, che condivido pienamente”. Così Diodato, nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo, ha presentato l’esibizione di Dargen D’Amico, in gara con la canzone ‘Onda alta’. Ieri sera il rapper, al termine della propria esibizione, si era schierato apertamente contro la guerra a Gaza.

21:30 Giorgia incanta con ‘E poi’

Giorgia torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo e a cantare ‘E Poi’ a distanza di 30 anni dall’esibizione del 1994 quando presentò il pezzo come nuove proposte arrivando settima. La cantante romana, vestita in smoking e papillon black & white Dior su short in seta e stivali neri, ha incantato l’Ariston con la sua voce sempre calda e soul, portando alla standing ovation della platea che ha anche esibito cartelloni in suo onore. Amadeus l’ha omaggiata con una torta e le candeline da spegnere, poi le ha chiesto di esprimere dei desideri: “Cosa desidero? Aiutarti e poi festeggiare anche i 40 anni con te, tanto te ritrovo qua a te. Mai dire mai”, ha ironizzato la cantante con il conduttore. “Cosa ricordo? L’emozione di essere qui, sentire la voce di Pippo Baudo che riecheggiava ovunque, Pippo ti amiamo. C’era il cameramen che mi chiedeva di aprire gli occhi. Dovevo ancora imparare tutto”, ha concluso la cantante, prima di annunciare l’artista successivo e quindi calarsi nei panni di co-conduttrice.

21:16 Malagò presenta mascotte Milano-Cortina 2026

Sono Tina e Milo, due ermellini disegnati dall’istituto Comprensivo Taverna di Catanzaro, le mascotte ufficiali delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La presentazione in anteprima è avvenuta al Festival di Sanremo 2024 alla presenza del presidente del Coni e della Fondazione Milano-Cortina 2026 Giovanni Malagò: “È il quarto anno che ci ospitate, grazie al Festival di Sanremo, grazie alla Rai e grazie Ama, il mondo olimpico vi è molto grato, sarà un grande evento“, ha detto il numero uno dello sport italiano.

21:06 La Sad in smoking e stampe Amadeus con creste colorate

I La Sad sorprendono ancora con i loro outfit. Stavolta, nella seconda serata del Festival di Sanremo, si presentano sul palco per presentare RengaNek e vestono in smoking con alle loro spalle l’immagine in serigrafia di Amadeus con le creste rispettivamente verde, fuxia e blu come il look dei tre componenti della band. “Stasera siamo il nuovo Volo”, scherzano i tre ragazzi prima dell’ingresso di Francesco Renga e di Nek sul palco.

20:58 Parte la gara: Ghali presenta Fred De Palma

Novità di questa edizione di Sanremo: i quindici cantanti che non sono sul palco a cantare questa sera presenteranno i 15 che invece si esibiranno. Il primo è stato Ghali, che ha presentato Fred De Palma.

20:56 Ruggero di VivaRai2! sul palco interpreta Italodisco e Mon Amour

Una simpatica versione a cappella della hit ‘Italodisco’, dei The Kolors, è stata cantata da Ruggero Del Vecchio, volto ormai storico della trasmissione di Fiorello VivaRai2!, salito per primo sul palco di Sanremo in apertura della seconda serata della kermesse. Incalzato da Fiorello, dall’esterno del teatro Ariston, il simpatico 83enne ha poi interpretato la canzone di Annalisa, ‘Mon Amour’.

20:45 Fiorello e Amadeus aprono la seconda serata

Ha preso il via la seconda serata del Festival di Sanremo, con Giorgia co-conduttrice e Fiorello mattatore. Lo showman introducendo la sigla ha ironizzato rivolgendosi ad Amadeus: “Ieri Amadeus Belzebù ha battuto il record di ascolti, ormai da cinque anni vive e bivacca qui a Sanremo. Pensate che ieri ha inaugurato un asilo, battezzato due bambini e segato un autovelox“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata