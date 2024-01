Fuori il nuovo album dopo dieci anni

Dopo 10 concerti al Mediolanum Forum, sold-out nel giro di poche ore, e nel giorno della pubblicazione dell’album omonimo dei Club Dogo che celebra la reunion del trio milanese arriva un nuovo annuncio della band. I Club Dogo, infatti, culmineranno la loro lunga residency milanese con un concerto-evento in quello che è il tempio per eccellenza della musica milanese: lo stadio di San Siro. Una sorpresa fortemente voluta dal gruppo per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent’anni. L’appuntamento è per il 28 giugno 2024 allo stadio di San Siro. Le prevendite saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati a partire da domani, sabato 13 gennaio, alle ore 14.00. Il concerto è organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners.

Il nuovo album: Club Dogo

Fuori venerdì 12 gennaio via Island Records, il nuovo lavoro di Jake La Furia, Guè Pequeno e Don Joe si intitola “Club Dogo” ed è composto da 11 inediti. Tre i featuring da segnalare in questo album, già destinato ad entrare nella storia del genere. “Nato per questo“, il pezzo con l’amico fraterno Marracash, legato alla Dogo Gang sin dagli esordi; poi “Milly”, che vede invece la partecipazione di Sfera Ebbasta, e infine “Soli a Milano” con la regina italiana del pop, Elodie.

