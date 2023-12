Sarà disponibile dal 15 dicembre in digitale e nelle versioni CD, vinile 180 grammi e vinile 180 grammi in edizione autografata e numerata

Venerdì 15 dicembre esce ‘Il Concerto’ (Columbia Records /Sony Music), l’album live che fissa per sempre nel tempo il memorabile tour di Venditti & De Gregori, iniziato il 18 giugno 2022 allo Stadio Olimpico di Roma, proseguito nei più prestigiosi teatri e anfiteatri, e attualmente in corso nei palasport per il gran finale dopo oltre un anno di concerti.

L’album live ‘Il Concerto’ sarà disponibile in digitale e nelle versioni CD, vinile 180 grammi e vinile 180 grammi in edizione autografata e numerata, quest’ultima in esclusiva su Sony Music Store. Perle e grandi classici, duetti inediti, arrangiamenti originali: l’album non è un semplice greatest hits dal vivo, ma una visione artistica sul modo di affrontare la musica, con introspezione, passione e un suono straordinario. Comprende una selezione di 17 brani, registrati in presa diretta durante diverse tappe del tour, che fanno rivivere le emozioni impresse nei ricordi di chiunque abbia visto questo live e sottolineano l’attualità del repertorio dei due artisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata