Grande successo ieri sera per il concerto di Harry Styles al Campovolo, a Reggio Emilia, alla Rcf Arena. Tantissimi i video di fan che circolano sui social, e che mostrano l’artista parlare dal palco in italiano per salutare i fan (con un perfetto congiuntivo: “Voglio che vi divertiate”).

Il Love On Tour della superstar internazionale Harry Styles si è chiuso proprio così, in Italia. Un’occasione unica per celebrare l’amore dell’Italia verso Harry Styles, la superstar mondiale icona del pop che in 6 anni di carriera solista ha conquistato gli stadi e le arene più importanti del mondo.

Il tour

Prodotto da Live Nation, il tour di 83 date internazionali arriva in 22 paesi con 44 serate programmate nelle più prestigiose location del Nord America, 13 spettacoli in tutta l’America Latina e 7 serate tra l’Australia e Nuova Zelanda – per poi concludersi con 19 date in Europa.

Il concerto

Per l’occasione erano stati aggiunti anche dei treni speciali che collegavano Reggio Emilia, tra le altre, a Milano, Modena, Parma, Piecenza, Bologna. I prezzi dei biglietti andavano da 64,60 euro a 172,70.

