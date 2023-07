La rassegna musicale estiva verrà ospitata dai Comuni di Arco, Dro, Drena, Nago-Torbole, Tenno e Riva del Garda

Dal 31 luglio al 13 agosto, il jazz diventa la colonna sonora della grande estate sulla sponda trentina del lago di Garda. I Comuni di Arco, Dro, Drena, Nago-Torbole, Tenno e Riva del Garda si preparano ad accogliere la ventitreesima edizione di ‘Garda jazz festival’, la rassegna musicale estiva del Garda Trentino che, come da tradizione, anche quest’anno presenta un programma ricco di nomi di primo piano della scena jazz nazionale e internazionale. Diciotto eventi per due settimane di festival: questo il programma presentato oggi presso il Du Lac et Du Parc Grand Resort di Riva del Garda, una delle location che ospiteranno gli eventi della rassegna. “Garda jazz festival è una manifestazione che in tanti anni si è conquistata uno spazio e una riconoscibilità assoluti nel panorama degli eventi culturali e degli spettacoli che il Trentino propone in un periodo di grande afflusso di visitatori – osserva Mirko Bisesti, assessore provinciale alla cultura -. lI Garda Trentino, con la sua bellezza, fa da cornice ideale ad un evento che coinvolge pienamente il territorio e propone scenari indimenticabili, ideali per chi vuole godere dell’energia positiva che la musica sa offrire. Arte, cultura, socialità, ambiente naturale sono gli ingredienti principali di una rassegna che arricchisce notevolmente l’offerta riservata a turisti e residenti in un periodo centrale dell’estate, e in questo modo contribuisce a rendere il nostro territorio sempre più attrattivo”.

