Il rocker toscano presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo 'Musica Libera' con Alborosie

Il palco del grande Concerto Del Primo Maggio di Roma è pronto ad accogliere per l’edizione 2023 Piero Pelù e i suoi Bandidos. Come per tutte le precedenti partecipazioni (se ne possono contare dieci tra il 1990 e il 2021) anche questa sarà un’occasione per confermare l’impegno del rocker italiano a favore dei lavoratori e delle categorie più fragili. Sarà possibile seguire la partecipazione di Piero Pelù al Concerto Del Primo Maggio di Roma (evento promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany) sia in piazza San Giovanni che davanti alla tv e alla radio (con le dirette su Rai 3, Rai Radio2, Rai Play e Rai Italia). Il set che Pelù porterà sul palco sarà un assaggio del Tour Estremo Live 2023, la lunga serie di appuntamenti che prenderà il via il prossimo 7 luglio e che vedrà protagonista Piero Pelù e i suoi Bandidos sui palchi dei festival e delle rassegne più importanti d’Italia, per una estate all’insegna dell’energia e del divertimento dal grande cuore rock. Il Concerto Del Primo Maggio di Roma, inoltre, sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo il nuovo singolo di Piero Pelù e Alborosie ‘Musica Libera’. ‘Musica Libera’, che vede per la prima volta Piero Pelu’ collaborare con la star internazionale del reggae Alborosie, sarà disponibile da venerdì 21 aprile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica.

