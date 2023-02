Il cantante secondo 'La provincia di Lecco' avrebbe avuto un leggero malore. Ma l'entourage del molleggiato smentisce

Adriano Celentano nella notte tra venerdì e sabato è stato portato al Pronto soccorso dell’ospedale Alessandro Manzoni di Lecco per un leggero malore. Lo riferisce il quotidiano la Provincia di Lecco, aggiungendo che per fortuna non si sia trattato di nulla di estremamente grave, tant’è che poi sarebbe stato riaccompagnato a casa, nella sua Galbiate. Sulla vicenda la famiglia ha mantenuto riservatezza. L’ufficio stampa del “Manzoni”, interpellato, non ha nemmeno risposto, mentre l’amministrazione comunale di Galbiate non aveva informazioni a riguardo. In serata è arrivata la smentita da parte dell’entourage del molleggiato.

