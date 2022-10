Cristina D'Avena, foto dall'archivio

La raccolta dei suoi più grandi successi degli anni '80 e '90. Il disco è già in preorder

Cofanetto per i primi 40 anni di carriera di Cristina D’Avena: esce il 25 novembre una raccolta in duplice versione, Standard e Deluxe Edition, con numerosi inediti, rarità oltre alle sigle più amate e conosciute, recuperate dai master originali, e alle canzoni tratte dalle serie televisive/cartoni animati che l’hanno vista protagonista negli anni ’80’’ e ’90. Il disco è già in preorder e segue la pubblicazione di una collana di LP picture disc contenenti i brani “pietre miliari” del suo repertorio.

