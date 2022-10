Lutto nel mondo della musica. E’ morto a Genova all’età di 80 anni Franco Gatti, storico membro dei Ricchi e Poveri. L’artista si era allontanato dal gruppo da diversi anni, in seguito alla morte avvenuta nel 2013 del figlio Alessio. Gatti aveva comunque partecipato alla reunion della band in occasione del Festival di Sanremo del 2020. “Se ne va un pezzo della nostra vita”, dichiarano i Ricchi e Poveri, “visibilmente scossi”, come si apprende dall’entourage del gruppo.

