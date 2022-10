L'artista 64enne pubblica un video con cui sembra dichiararsi gay

Madonna ha mandato i fan in confusione con un video su Tik Tok, diventato subito virale. La cantante statunitense si mostra davanti alla videocamera mentre cerca di fare centro in un cestino lanciando un paio di mutande rosa e scrive: “Se lo manco sono gay!”. Sembra un vero e proprio coming out anche se la popstar 64enne non ha confermato.

