Il frontman Damiano: "È una canzone molto personale"

Esce oggi ‘The Loneliest’, l’attesissimo nuovo singolo dei Måneskin. Il brano arriva dopo un’estate costellata di successi fenomenali che ha visto la band esibirsi sui palchi dei principali festival di tutto il mondo, oltre a quello del Global Citizen di New York, degli Mtv Vma’s e molti altri.

Le parole di Damiano

A proposito del brano, Damiano racconta: “‘The Loneliest’ è un singolo a cui teniamo particolarmente, molto personale, in cui speriamo che tanti possano ritrovarsi. Lo abbiamo suonato per la prima volta ieri sera a Londra, durante un concerto a sorpresa, e vedere il coinvolgimento dei fan ha significato tanto per noi. Stiamo vivendo un anno frenetico, costantemente in giro per il mondo fra live e festival, in cui stiamo avendo l’opportunità di conoscere tutti i nostri fan, dal Giappone all’America fino all’Europa e non solo. Siamo pronti a continuare la nostra tournée e a pubblicare nuova musica nel 2023″.

I Måneskin continuano a lasciare un segno nella scena internazionale con una spavalderia e un’attitudine graffianti, ridefinendo che cosa significa essere una rock band nel 2022. Giovedì 6 ottobre hanno mandato in estasi i fan inglesi suonando il nuovo singolo ‘The Loneliest’ all’Underworld di Camden, a nord di Londra. Con uno spettacolo annunciato il giorno prima tramite i loro canali social, i Måneskin hanno suonato per 45 minuti e hanno presentato una toccante versione di ‘The Loneliest’, regalando ai presenti una notte che non dimenticheranno mai.

Un 2022 straordinario

Ancora in vetta alle classifiche radiofoniche con il successo mondiale Supermodel che conta oggi 170 milioni di stream a livello globale, i Måneskin continuano a vivere uno straordinario 2022, che li vede ininterrottamente protagonisti di spettacoli colossali e palchi grandiosi nei principali festival come lo storico Circo Massimo di Roma che ha registrato il tutto esaurito con oltre 70.000 presenze, il Lollapalooza di Chicago davanti a oltre 65.000 fan, e ancora il Rock in Rio, il Pinkpop, il Rock am Ring, Summer Sonic e molti altri.

In aggiunta alla lista dei successi ottenuti dalla band solo quest’anno, i Måneskin si sono esibiti agli Mtv Vma Awards 2022 con Supermodel, in una performance che ha sconvolto il pubblico televisivo tanto da essere considerata non conforme per la trasmissione. L’esecuzione del brano è stata recuperata ed è ora disponibile qui. La serata ha anche visto la band portare a casa con orgoglio il Vma award per Best Alternative Video, la prima volta per un gruppo italiano.

I Måneskin sono pronti per il Loud Kids tour che a partire dal 31 ottobre li vedrà esibirsi negli Stati Uniti prima di tornare in Italia il 23 febbraio 2023, e da lì toccare tutta Europa.

