Il giovane cantante napoletano sabato sul palco di Bari per la prima tappa del festival organizzato da Radio Norba

Si è sempre giovani, a qualsiasi età: è il messaggio lanciato dall’artista napoletano Hal Quartier con il suo nuovo singolo ‘4ever Young’, uscito in questi giorni per Columbia Records/Sony Music Italy. Nel brano il flow di Hal Quartier si ispira a ‘Forever Young’, l’iconica ballad simbolo degli anni ‘80 che ha segnato un’intera generazione. Il brano racchiude il messaggio fondamentale di tutta la sua musica: non sprecare la gioventù. Con questa canzone Alfredo Fiore, vero nome di Hal Quartier, sarà tra i protagonisti di ‘Battiti Live’, sabato sul palco di Bari per la prima tappa dell’atteso festival condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio, organizzato da Radio Norba e che andrà poi in onda nelle prossime settimane su Italia 1.

“‘Forever Young’ l’ho ascoltata da piccolo durante tutta la mia infanzia – racconta a LaPresse l’artista – e poi nell’adolescenza, e ancora oggi, e ha segnato tutta la mia gioventù. A casa mia si sentiva dalla mattina alla sera, come Vasco, Renato Zero, Baglioni, ho avuto la fortuna di ascoltare buona musica già da piccolo e a questo pezzo volevo fare un tributo, è quello che voglio dire alle persone, e sposo al 100% il messaggio del brano. L’ho scritto durante la prima pandemia, quando le persone erano turbate, molti avevano paura di morire, non si sapeva molto del virus, e se avessi potuto parlare con tutte le persone con cui avrei voluto, gli avrei detto proprio questo”.

Infatti, il testo del singolo tiene a ricordare a chiunque lo ascolti che si è sempre e ancora giovani, a qualsiasi età. Essere giovani non è rispondere a un numero, ma saper vivere la vita in ogni suo istante. ‘4ever Young’ nasconde dunque la chiave nostalgica di quel periodo di gioventù da cui l’artista non vuole staccarsi, ma senza ingenuità, perché se la sua musica esorta a vivere ogni momento intensamente, allo stesso tempo spinge ad interrogarsi sul senso della morte, vissuta come un’incognita a metà tra qualcosa di dolce e qualcosa di spaventosamente ignoto. In entrambi i casi, ‘Comunque vada noi saremo 4ever Young’.

Intanto Hal Quartier non si ferma: “Sto lavorando tantissimo e ho scritto tante canzoni, non so se per un disco o per diversi singoli”. E sul ritorno live, in vista di Battiti, confida: “Ho una leggera ansia, ma un’artista quando inizia a scrivere sogna tutti i giorni di fare palchi come quelli di Battiti, non vedo l’ora di cantare lì e sono molto contento che mi abbiano scelto per il cast”. Quello di Battiti non sarà l’unico appuntamento dal vivo con l’artista: “Ci sarà un serata il 26 giugno al Pizza Village di Rtl, a Mergellina, nella mia città, e anche quella è una cosa stupenda, ho sempre voluto partecipare e sono super contento. Altre date sono in aggiornamento e stiamo vedendo cosa succede”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata