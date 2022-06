Il rapper torna in grande stile con un duetto con la cantante lucana

Mondo Marcio torna e lo fa in grande stile, con il singolo ‘Fiori e Fango’ (Mondo Records / The Orchard-Sony) prodotto da 2nd roof disponibile da giovedì 16 giugno su tutte le principali piattaforme streaming. Per l’occasione il rapper milanese è accompagnato da Arisa che, con la sua voce cristallina, fa volare il brano nel ritornello, quasi presa per mano da Mondo Marcio. Il rapper conduce le danze con il suo caratteristico flow e poi trasforma il pezzo in una sorta di power ballad hip hop con lo straordinario intervento vocale della cantante lucana.

La canzone si spiega da sola. Dal fango possono nascere fiori e tutti abbiamo la possibilità di rialzarci dopo essere caduti. Mondo Marcio non rinuncia però all’ironia dissacrante e ai riferimenti alle sue passioni cinematografiche, con un omaggio allo Scorsese di ‘Casinò’. In ‘Fiori e Fango’ ci sono la classicità di un pioniere del rap di casa nostra e la voglia di aggiungere nuovi colori alla sua tavolozza.

“Da tempo volevo lavorare con Arisa, una delle voci italiane che stimo di più, e sono contento che sia stata proprio lei a dare un’anima a questa canzone che invita tutti a trovare dentro di sé la forza di ricominciare.Apprezzo Arisa perché è un’artista che gioca seconda le sue regole, esattamente come faccio io” – commenta il rapper e produttore milanese.“É stato interessante collaborare con Mondo Marcio, un rapper senza fronzoli e di grandi contenuti, con un’umanità urgente. Un amico, una persona, un vero artista. Grazie per aver pensato a me” – aggiunge Arisa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata