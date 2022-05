Torna la storica band brit-pop di Brett Anderson. Il lavoro anticipato dal singolo 'She Still Leads Me On'

Gli Suede annunciano ‘Autofiction’ il nono album in studio della storica band inglese dell’era brit-pop, in uscita il 16 settembre 2022 via BMG. Ad accompagnare l’uscita, la pubblicazione del primo estratto ‘She Still Leads Me On’, una canzone scritta dal leader del gruppo Brett Anderson in ricordo della madre scomparsa.

Quando la band iniziò a lavorare alle canzoni che avrebbero poi dato vita ad ‘Autofiction’, decise che era giunto il momento di tornare alle origini. Con una mossa che ha ricordato i giorni in cui da perfetti sconosciuti muovevano i loro primi passi, Brett Anderson, Mat Osman, Simon Gilbert, Richard Oakes e Neil Codling si sono recati in una sala prove a Londra, in una Kings Cross deserta per montare la propria attrezzatura, allestire la sala e iniziare a suonare. Sul disco il frontman Brett Anderson ha affermato: “‘Autofiction’è il nostro disco punk, solo noi cinque in studio senza fronzoli, a rivelare i nostri difetti e le nostre cazzate”.

‘Autofiction’ è stato registrato dal vivo negli studi Konk a nord di Londra con Ed Buller, collaboratore di lunga data di Suede,che ha lavorato per la prima volta con la band producendo il loro singolo di debutto ‘The Drowners, di cui ricorre il 30esimo anniversario questo mese. Se 30 anni fa ‘The Drowners’ simboleggiava uno splendido inno a una sessualità confusa e trasmetteva la vivacità di una eccentrica giovinezza, Autofiction si trova alle prese con le preoccupazioni e i pensieri di un momento diverso della vita

