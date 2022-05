La band bergamasca in tour dal 14 giugno

I Pinguini Tattici Nucleari tornano venerdì 27 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali con il nuovo singolo ‘Giovani Wannabe’ (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), già disponibile in presave. “Il nostro nuovo singolo si chiama Giovani wannabe e il titolo contiene un binomio di parole per noi molto importanti – spiega Riccardo Zanotti, leader dei Pinguini Tattici Nucleari -. Giovani perché è quello che siamo e che ci sentiamo di essere, anche se non è riferito all’età anagrafica, quanto alla ‘fame’. Il giovane ha fame di trovare il suo posto nel mondo. Wannabe invece è preso a prestito dall’inglese. Come band siamo sempre stati legati a influenze estere ed è tipico del fenomeno della globalizzazione mischiare inglese e italiano. Generalmente wannabe ha un’accezione negativa ma, nel nostro caso, vogliamo attuare una riappropriazione culturale e dargli una connotazione positiva, perché in un mondo che non trova posto per noi, non ci resta che essere dei wannabe e immaginare di poter diventare quello che vogliamo, cercando di piegare il mondo perché ci riconosca”.

I Pinguini Tattici Nucleari partiranno per un lugo tour italiano , ‘Il Dove Eravamo Rimasti Tour’, al via 14 giugno 2022 a Conegliano (Treviso) alla Zoppas Arena che si concluderà il 13 agosto 2022 | Cattolica (Riccione) alla Arena Regina.

