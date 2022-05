Il brano è tratto dalla colonna sonora del film “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise

Lady Gaga ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Hold My Hand”, tratto dalla colonna sonora del nuovo attesissimo film “Top Gun: Maverick”, in uscita in anteprima il 21 e 22 maggio in tutti i cinema italiani che parteciperanno all’iniziativa e poi nelle sale il 25 maggio. La popstar americana ha annunciato l’uscita del brano con una foto che la ritrae in versione Top Gun su suoi social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lady Gaga (@ladygaga)

Il film vede protagonista il Tenente Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise), tra i migliori aviatori della Marina e che dopo più di trent’anni di servizio è chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell’accademia Top Gun per una missione segreta.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata