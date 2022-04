Dopo 2 anni di rinvii il concerto-evento per i 30 anni di carriera a Reggio Emilia

Luciano Ligabue conferma il suo concerto evento dopo due anni di rinvii a causa della pandemia. Il rocker di Correggio terrà il suo show evento il 4 giugno per celebrare 30 anni di carriera ’30 anni in un (nuovo) giorno” alias “Campovolo 2020′. Nel 2005 Liga diede vita al primo Campovolo, ora salirà sul palco della nuova RCF Arena di Reggio Emilia, spazio pensato per la musica. L’evento è già da tempo sold out con oltre 100mila biglietti venduti. “Sono giorni orribili, ma la musica deve andare avanti, anzi a maggior ragione”, ha detto Ligabuein un video diffuso sui suoi canali social

