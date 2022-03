Al via da Brescia "Volare Tour", 20 date di cui 13 già sold out

Coez torna finalmente sui palchi dei club dopo due anni di pausa e di aperture ridotte a causa dell’emergenza sanitaria, confermandosi come uno dei primi artisti ad inaugurare la ripartenza dei live a piena capienza.

Il tour prevede due venue differenti per tappa, un club piccolo e un club grande, sia per toccare anche i palchi dove il cantautore si è esibito agli inizi della sua carriera, sia per avere una tournèe più estesa nel tempo, così da permettere ai lavoratori dello spettacolo di poter tornare a lavorare con più continuità dopo due anni di pausa.

Dopo aver riempito i più importanti palazzetti italiani nel 2019, registrando il doppio sold out al Mediolanum Forum di Milano, da sabato 2 aprile parte da Brescia Volare tour, prodotto da Vivo Concerti, un’occasione per tornare a cantare i suoi grandi successi nei principali club italiani con un tour di 20 date, di cui 13 sold out. Con questi live, il cantautore ripercorre la sua carriera a partire dagli esordi, in un ritorno alle origini che permetterà di ritrovare un autentico contatto con il pubblico dopo più di due anni di assenza dai palchi, portando per la prima volta on stage Volare (Carosello Records), l’ultimo album di Coez, certificato disco d’oro.

Con il suo stile unico tra rap e cantautorato, Coez aggiunge al tour un nuovo appuntamento esibendosi live al Concerto del Primo Maggio a Roma, uno dei più grandi ed attesi eventi musicali italiani, andando ad aggiungersi alla line up dell’evento, tra i grandi big della musica italiana. Il concerto, promosso da Cgil, Cisl e Uil, prodotto e organizzato da iCompany, verrà trasmesso in diretta su Rai3 e Rai Radio2.

“Questi live saranno una boccata d’aria fresca dopo due anni di apnea, mi sento eccitato carico a mille e con un po’ di ansia, di quella buona, quella che ti fa distruggere il palco, voglio tornare fra le urla della gente, solo li mi sento a casa”, ha dichiarato Coez.

Il nuovo progetto è arrivato a due anni e mezzo di distanza dal disco È sempre bello (doppio disco di platino), che ha consacrato Coez tra i più influenti artisti italiani che con la sua scrittura crossover tra rap e pop è diventato il simbolo del nuovo cantautorato italiano. In Volare Coez si racconta con uno stile onesto e senza filtri, caratterizzato da emotività e personalità, suo marchio di fabbrica che lo ha reso unico nel panorama musicale italiano, i cui brani rappresentano un viaggio a tappe che ripercorre canzoni e riferimenti che hanno formato il cantautore nel corso degli anni. Il nuovo disco è stato preceduto da due brani, “Wu-Tang” e “Flow Easy”, e da “Come nelle canzoni”, certificato disco di platino, tra i singoli più suonati dalle radio, brano tra i più “shazamati” al mondo e con oltre 18 milioni di stream su Spotify, ancora oggi saldo nella Top 50 della piattaforma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @coezofficial

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata