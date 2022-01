Il rapper produttore lancia un video trailer con Snoop Dogg, Mary J.Blige, Eminem e Kendrick Lamar

Nello spettacolo musicale nell’intervallo del Superbowl in programma il 13 febbraio quest’anno ci saranno le star dell’hip hop e della black music. Capitanati dal produttore e rapper Dr. Dre, a dare vita all’Halftime Show al SoFi Stadium di Inglewood (California) saranno pezzi da novanta come Snoop Dogg, Mary J.Blige, Eminem e Kendrick Lamar. E per lanciare l’evento ora il quintetto pubblica un video trailer con i protagonisti , che si chiude con il classico hip-hop ‘California Love’ del compianto 2pac.

