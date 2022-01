È uscito nelle sale italiane il biopic 'La voce dell'amore'

Da ieri nelle sale italiane ‘Aline – La voce dell’amore’, il biopic liberamente ispirato alla vita di Céline Dion. Una favola moderna, una rilettura di ‘Cenerentola’ in versione musicale che trae spunto dalla vita artistica e sentimentale della celebre cantante canadese. Il film è diretto e interpretato da Valérie Lemercier, che recita nel ruolo di Aline Dieu, una cantante canadese che diventerà una star internazionale. In carriera Dion ha pubblicato 51 album – tra studio, live e raccolte – vendendo 250 milioni di copie in tutto il mondo.

