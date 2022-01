E' stato anche un attore di successo

(LaPresse) – Teatrale ed eccessivo, amante di trucchi e travestimenti, portò l’hard rock al confine con l’opera. E’ morto a 74 anni Meat Loaf, il cantante texano che ha firmato uno degli album di maggior successo della storia della musica, ‘Bat Out of Hell’ del 1977, tra i 10 dischi più venduti di sempre con oltre 43 milioni di copie. Marvin Lee Aday, questo il suo vero nome, è stato anche un attore celebre, con il ruolo di Eddie nell’iconico musical ‘The Rocky Horror Picture Show’ e con parti in altri film importanti ‘Fight Club’ e ‘Glee’. Non si conoscono le cause della morte, annunciata dalla moglie Debora su Facebook.

