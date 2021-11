Annunciate le prime tre date live: l'8 febbraio a Milano, il 10 a Torino e il 12 a Padova

Torna Ensi, al secolo Jari Ivan Vella: il rapper piemontese riappare sulla scena musicale con ‘Domani’. Il progetto, prodotto interamente da Crookers, si compone di 6 tracce ed è impreziosito dai featuring con Silent Bob, Nex Cassel, Louis Dee e Nerone. ‘Domani’ rappresenta la tappa intermedia di un concept artistico più ampio e fa parte di una vera e propria trilogia iniziata lo scorso anno con ‘Oggi’. Un progetto che riassume ed esalta la discografia passata, presente e futura dell’artista e che si concluderà con il terzo capitolo nei prossimi mesi. “‘Domani’ è un Ep direttamente consequenziale al precedente. L’obiettivo principale ora è tornare a suonare dal vivo, abbiamo annunciato anche le prime tre date live”, ha dichiarato Ensi in conferenza stampa. Appuntamenti l’8 febbraio a Milano, il 10 a Torino e il 12 a Padova.

Ensi, in forma smagliante dal punto di vista tecnico, piazza le fondamenta dell’Ep sull’attitudine al microfono e sulla trasversalità dei concetti. In sei brani, musicalmente radicati ma molto differenti fra loro, mostra le numerose sfaccettature della sua penna come in poche altre occasioni. “Avevo voglia di mettermi in gioco, affidando totalmente la produzione creativa a un producer come Crookers. Sapevo che con lui avrei trovato il sound giusto per questo Ep. Il viaggio delle sei canzoni rappresenta altrettante facce della mia scrittura rap”, ha spiegato il rapper di Avigliana. “Siamo riusciti a incanalare bene questa energia e siamo stati bravi a metterla insieme in soli sei brani”, ha aggiunto.

L’ep si apre con ‘Neanche Dio’, un brano di critica sociale in cui si butta un occhio al futuro, grazie a uno sguardo critico del presente, in cui si sottolineano aspetti negativi della società attuale, come l’inquinamento, le armi di distruzione di massa e il denaro, per il quale molti sono disposti a tutto. Segue ‘Mai’, il brano con cui Ensi ha regalato un’anticipazione del progetto. Con il prezioso featuring di Silent Bob. Il terzo brano è ‘Benzo’, un esercizio di stile che rappresenta un marchio di fabbrica nella produzione musicale di Ensi. È un pezzo drum-less, dal sapore unico, accompagnato dal sax che evoca le atmosfere dei bar francesi di altri tempi. “Una scelta azzardata e in controtendenza”, ha spiegato.

La traccia successiva è ‘Bad Boys’ feat. Nex Cassel, Louis Dee e Nerone. Qui i quattro artisti giocano sulla figura del ‘ragazzaccio’ che, nell’immaginario comune, contraddistingue i rapper. Il quinto brano è ‘Runnin/Ça va sans dire’, in cui, come in “Benzo”, l’artista si cimenta a incastrare il rap come pochi altri, cimentandosi in sonorità hip hop fatte di drum e violini, dimostrando di essere (ancora) in continua e costante crescita. L’ep si chiude con ‘Baby’, un brano intimo, con la sonorità e il ritmo che catapultano l’ascoltatore in una dimensione privata. “Siamo contenti di quello che abbiamo tirato fuori, per tipo di sound e il rischio di voler essere in controtendenza. E’ un progetto di spaccatura, che racchiude sei mondi musicali diversi in una chiave che unisce più sfaccettature del mio rap concreto e maturo”, ha concluso Ensi.

