Torna la cantante inglese dopo 6 anni: "E' stato il mio periodo più turbolento"

(LaPresse) – E’ tornata una grande protagonista della musica internazionale. Adele pubblica oggi il nuovo singolo ‘Easy on Me’, un ballad pianistica emozionale, marchio di fabbrica della cantante londinese che sui social poi ha annunciato il piatto più ricco, il nuovo album ’30’ in uscita il 19 novembre. “E’ stato il periodo più turbolento della mia vita ma ora posso dire di non essermi mai sentita più serena”, ha spiegato Adele del disco che doveva uscire nel 2019, all’esplodere della pandemia, e la cui genesi è arrivata nel mezzo della separazione dal marito Simon Konecki. Ora con due anni di ritardo i fan della 33enne artista inglese possono finalmente tornare a godere della sua sontuosa voce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata