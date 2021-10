Dal successo coi Boomtown Rats all'impegno del Live Aid

Tanti auguri a Bob Geldof: il cantante irlandese compie oggi 70 anni, spesi tra attività musicale e impegno sociale. Alla fine degli anni Settanta con il suo gruppo, i Boomtown Rats, arriva il successo con la hit mondiale “I don’t like Mondays”: da allora il nome di Geldof diventa un’icona soprattutto per il Live Aid, il grande concerto benefico organizzato allo scopo di ricavare fondi contro la carestia in Etiopia, .Per fargli gli auguri si sono scomodati anche gli U2: Bono e The Edge in un video gli hanno augurato buon compleanno dedicandogli “In My Life” dei Beatles.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata