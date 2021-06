Jacqueline Schweitzer Savio, moglie di Totò, ha deciso di dare vita a una Fondazione

Jacqueline Schweitzer Savio, cantante e moglie di Totò Savio, celebre musicista, autore di tanti successi discografici come ‘Cuore Matto’, ‘Maledetta Primavera’ e tante altre, scomparso 15 anni fa, ha deciso di dare vita a una fondazione a nome suo e del suo compagno per onorare la vita professionale e personale del grande compositore. “Una fondazione che operasse nel mondo della beneficenza con particolare attenzione al settore della musica che ha visto il mio Totò protagonista per 50 anni”, commenta. Testimonial della fondazione è l’attrice e produttrice Maria Grazia Cucinotta . “Savio – dichiara- è stato maestro d’orchestra di una fortunata trasmissione televisiva di successo, ‘Cocco’, su Rai2 dove facevo la valletta. Ero agli esordi. Un atto dovuto ad un artista che ho sempre stimato”. Il press agent Angelo Perrone le ha fatte ricontrare.

Insieme alla Cucinotta consiglieri della fondazione sono il private banker Sergio Rocco e Daniela Cervoni. “Abbiamo tante idee con Jacqueline -conclude Cucinotta- per aiutare chi merita . E la prima tappa sarà un evento a Napoli il prossimo settembre con l’aiuto di Diego Di Flora”.

